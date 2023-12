L’ex difensore Castellini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del centravanti dell’Inter Arnautovic

Ai microfoni di Radio Sportiva, è intervento Marcello Castellini per parlare dell’attaccante dell’Inter Arnautovic.

«Arnautovic? Ha delle qualità importanti. È chiaro che in un ambiente come il Bologna sono qualità che emergono abbastanza velocemente, non perché la squadra non ne abbia ma perché è un giocatore importante. All’Inter è chiaro che non è un attore principale, ma ogni tanto ce n’è bisogno. Secondo me è un giocatore importante, non ha ancora espresso il suo livello. Paga un po’ il suo carattere spigoloso, credo sia stato il motivo del distacco da Thiago Motta e dall’ambiente del Bologna. Ma Arnautovic è comunque un giocatore importante».

L'articolo Castellini su Arnautovic: «All'Inter non protagonista come a Bologna» proviene da Inter News 24.

