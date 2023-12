Lazio Inter è una sfida molto particolare considerando il percorso fatto da entrambe nel corso di questa stagione. Ecco perché

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’incrocio tra Lazio e Inter è abbastanza particolare analizzando non soltanto la posta in palio attuale, ma anche quello che è stato il risultato del campionato scorso.

L’anno scorso la Lazio è stata la sorpresa rimanendo seconda soltanto al Napoli, mentre l’Inter alla ricerca della sua pietra filosofale. In questa stagione si passa dal dominio nerazzurro al declino degli uomini di Sarri.

L’articolo Lazio Inter, Sarri e Inzaghi: un campionato a due volti proviene da Inter News 24.

