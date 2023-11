Rubinho snobba Szczesny: «Maignan fra i top con Martinez, Vicario e Kepa». Le parole dell’ex Juventus

Rubinho ha parlato a firenzeviola.it, rispondendo su Milan–Fiorentina e non solo. Le parole dell’ex Juventus.

RUBINHO – «Maignan su Mandragora L’80% è fortuna, 20% è tecnica. La para di faccia, però è stato bravo a seguire l’azione fino alla fine. Mandragora secondo me non ha visto neanche Maignan arrivare. Il portiere del Milan ora è tornato ad un livello top: in Europa è uno dei migliori. Tra i top metto Emiliano Martinez, anche Vicario al Tottenham sta facendo bene. Kepa lo stesso».

