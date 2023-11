Sommer: «Juve molto chiusa in difesa, per fortuna abbiamo pareggiato subito». Le dichiarazioni del portiere dell’Inter

Yann Sommer, dopo Juve–Inter, ha parlato così a Inter TV.

SOMMER – «È stato un punto importante per noi, si affrontavano due squadre top. È stata una partita molto tattica, alla fine è arrivato un buon punto per noi. Avevamo preparato la gara così, sapevamo che loro erano molto solidi e compatti. È importante non concedere il primo gol a squadre come la Juve, molto chiuse in difesa. L’abbiamo concesso e per fortuna è arrivato il pareggio. Il secondo tempo è stato molto tattico, non ci sono state molte occasioni».

