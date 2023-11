Le parole di Rudi Garcia, tecnico del Napoli, dopo il pareggio dei partenopei contro l’Union Berlino: ecco cosa ha detto

Rudi Garcia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Napoli con l’Union Berlino. Ecco che cosa ha detto.

PARTITA – «Questo gol preso rovina tutto. Stasera meritavamo di vincere, abbiamo fatto la gara quasi giusta perché davanti potevamo attaccare meglio e poi non puoi prendere un gol così su un calcio d’angolo nostro. Questa è stata l’unica cosa negativa».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Di solito siamo tre dietro, però quando vinciamo siamo quattro. Forse hanno calciato velocemente il corner e non abbiamo fatto in tempo a riprendere le posizioni. Deve servirci da lezione per le prossime partite».

