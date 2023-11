Rugani esalta Huijsen: «E’ forte, ricorda me con Chiellini, Barzagli e Bonucci». Il difensore della Juve incorona l’olandese

Rugani al canale Twitch della Juve ha speso belle parole per Huijsen, giovane difensore olandese in rampa di lancio.

HUIJSEN – «Dean secondo me ha un futuro sicuramente importante. All’inizio dovrà dimostrare, però sicuramente in prospettiva è un bel giocatore. Penso che allenarsi già con noi sia importantissimo per lui. Deve venire all’allenamento con una voglia matta di apprendere ed imparare, non perché siamo più forti ma più grandi e più esperti. Mi ricordo la mia situazione con Chiellini, Barzagli e Bonucci. Che è forte si è già visto e dovrà solo dimostrarlo».

