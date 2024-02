Rugani, gol anche per il rinnovo? E’ in scadenza di contratto a giugno. Il difensore della Juve si gioca il futuro

Il gol di Rugani potrebbe valere doppio per il difensore. Da una parte, infatti, ha permesso alla Juve di vincere col Frosinone e interrompere il periodo di digiuno di successi. Dall’altra, Rugani ha mandato un segnale anche sul suo futuro.

L’ex Empoli, infatti, è in scadenza di contratto e quindi potrebbe andare via a fine giugno a parametro zero. In ballo, per lui, c’è quindi anche il rinnovo con la Juve.

