Rugani, parla il procuratore Davide Torchia sulla situazione del difensore della Juve, tra rinnovo e futuro. Le dichiarazioni

A Tuttosport, Davide Torchia ha parlato del suo assistito Daniele Rugani, centrale difensivo della Juve.

DESCRIVERE RUGANI – «Tenace. Tenace nel perseguire i suoi obiettivi e nel non farsi scoraggiare nei momenti difficili. Daniele, quando è stato preso in considerazione, ha sempre risposto presente con prove di grande affidabilità. Serve essere tenaci e avere queste doti per restare 8-9 anni alla Juve. Mica si milita per caso così tanto in un club del genere».

AL TOP DOPO 28 ANNI – «Sono d’accordo. I centrali raggiungono il top della maturazione a quell’età. Daniele ne ha 29 e sta toccando ora certi picchi di rendimento. Se pensiamo che Barzagli approdò alla Juve a 30 anni e da allora è stato per 5-6 anni il miglior centrale d’Europa, ciò la dice lunga…».

RUGANI TIFOSO – «Avere in squadra un giocatore italiano che prima ne è stato tifoso e sognava di indossare quella maglia, trascina e dà qualcosa in più. Locatelli e Rugani ne sono l’emblema in questo senso. In un mondo come quello del calcio in cui si parla solo di soldi e mete esotiche, avere ragazzi che la pensano in un certo modo è un valore aggiunto. Lo reputo un bel messaggio per i ragazzini che sognano di diventare giocatori».

RINNOVO – «Le carte sul tavolo sono chiare. Prolungare il contratto è sempre stato il nostro obiettivo. L’idea del rinnovo era venuta già ad agosto al direttore Giuntoli: ne abbiamo parlato senza entrare nei dettagli economici. A Daniele ha fatto molto piacere la mossa del club, siamo propensi positivamente. Lui non ha mai cercato altri lidi, ha sempre voluto proseguire in bianconero. Speriamo di andare avanti insieme, a noi piacerebbe molto. Quando la Juve vorrà, ci chiamerà e ne parleremo…».

