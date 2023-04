Rui Costa avvisa l’Inter: «Abbiamo già affrontato e battuto anche la Juve». Le parole del presidente del Benfica

A margine del pranzo UEFA, nel giorno di Benfica Inter, il presidente Manuel Rui Costa ha parlato ai microfoni della TV ufficiale del club lusitano, tornando anche sul girone con la Juve.

RUI COSTA – «La sfida sarà molto dura ma puntiamo a passare il turno. Ho passato 12 anni in Italia, quest’anno ho già affrontato la Juventus, che era una delle mie dirette avversarie, e oggi l’Inter. È una sensazione speciale per me giocare contro club italiani, ma il desiderio, da tifoso convinto del Benfica, è sempre lo stesso».

The post Rui Costa avvisa l’Inter: «Abbiamo già affrontato e battuto anche la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG