Cappelletti: «Vicenza Juve? Ecco per chi tiferebbe Paolo Rossi». Le parole della vedova dell’ex attaccante a Rai Sport

Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, a Rai Sport ha ricordato l’ex attaccante di Vicenza e Juventus prima della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C.

PAOLO ROSSI – «Sarebbe stato felicissimo di essere qui in un contesto così bello. Chi avrebbe tifato? Per tutte e due, sono le maglie che ha indossato e a cui era più legato. Avrebbe detto vinca il migliore in campo».

The post Cappelletti: «Vicenza Juve? Ecco per chi tiferebbe Paolo Rossi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG