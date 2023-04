Marani: «Juve con 27 debuttanti in prima squadra dall’U23, questo risultato deve spingere». Le parole del presidente della Lega Pro

Marani, presidente della Lega Pro, ai microfoni di Rai Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio della finale di ritorno tra Vicenza e Juventus Next Gen.

L’ATMOSFERA – «E’ una festa molto bella, ci sono tante persone e famiglie, molte si sono fermate nel piazzale dedicato a Paolo Rossi per l’iniziativa che abbiamo fatto. Se c’è un nome che poteva simboleggiare rispetto tra le squadre e fratellanza è Paolo Rossi. La Lega Pro ci teneva a fare questa iniziativa per lui in una giornata molto importante. Questa è la 50esima edizione della finale di Coppa Italia di Serie C, è molto speciale. La Lega Pro ha fatto tutti gli sforzi massimi per dare un corredo a questo bellissimo spettacolo offerto dai tifosi. La Coppa Italia ha grande valore, è un torneo che va nelle città e nei territori, rappresenta i comuni. E’ una coppa sentita, la vogliono vincere tutti. Poi c’è il riflesso dell’accesso diretto ai playoff»

SECONDE SQUADRE – «In questi ultimi giorni si sta muovendo qualcosa, leggo interviste di interesse di altri club di Serie A. E’ un processo lungo il progetto delle seconde squadre. E’ una risorsa importante se usata nel modo giusto, deve aiutare a trovare giovani, costruire serbatoi. La Juve ha avuto 27 giocatori usciti dall’U23 debuttanti in prima squadra. Questo risultato deve spingere, non nell’ottica di vincere il campionato come scorgo in Primavera. Siamo un campionato di formazione, la Serie C deve preparare al calcio»

