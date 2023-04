Sekulov all’intervallo: «Servono un altro gol e cattiveria». Parla il giocatore che ha sbloccato Vicenza Juventus Next Gen

Sekulov, autore del gol che ha sbloccato la finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C Vicenza Juventus Next Gen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport al termine del primo tempo.

LE PAROLE – «Dobbiamo continuare cosi, non vediamo l’ora di giocare il secondo tempo per portare la vittoria a casa. Abbiamo preparato la partita molto bene, siamo carichi per affrontare il secondo tempo con cattiveria. La ricetta Fare altro un gol e giocare con cattiveria»

