Gol Poli, risponde Cappelletti: Vicenza Juventus Next Gen 2-2. La rete del capitano illude i bianconeri per qualche minuto

Poli non sbaglia e riporta avanti la Juventus Next Gen nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza al 56′ sugli sviluppi di un corner battuto da Iling-Junior. Poli è stato bravissimo a liberarsi dalla marcatura di Zonta per incornare di testa da distanza ravvicinata.

CI RIPORTA IN VANTAGGIO IL CAPITANO! ©️⚪️⚫️ FORZA RAGAZZI 🔥 pic.twitter.com/yKx95P6Ckp — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) April 11, 2023

Il vantaggio è durato poco, perché il Vicenza ha pareggiato con Cappelletti al 62′ con una girata di testa sempre da palla inattiva.

