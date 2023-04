Spettatori Vicenza Juventus Next Gen: superata quota 10mila al Romeo Menti per la finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C

Sono oltre 10mila gli spettatori presenti al Romeo Menti per assistere a Vicenza Juventus Next Gen, finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C.

Per l’esattezza sono 10186 i presenti nello stadio della società biancorossa. I tifosi ospiti arrivati da Torino per incitare la squadra allenata da mister Brambilla sono 560. L’incasso del match ammonta a 153.362, 50 euro.

