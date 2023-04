Pecorino rientra dopo l’infortunio: si rivede in Vicenza Juventus Next Gen. Ha preso il posto di Sekulov al 78′

C’è spazio anche per Pecorino negli ultimi minuti della finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Juventus Next Gen.

Per lui si tratta di un ritorno in campo dopo l’infortunio. Pecorino ha preso il posto di Sekulov, autore del gol del momentaneo vantaggio bianconero nel primo tempo, al minuto 78.

