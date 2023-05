L’ex nerazzurro Karl-Heinz Rummenigge si è espresso così in vista della Finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Intervenuto ai microfoni di Rai 2 nel corso di ‘Novantesimo Minuto’, Karl-Heinz Rummenigge ha detto la sua sulla Finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

SUL CALCIO ITALIANO –: «Il calcio italiano quest’anno ha fatto bene in campo internazionale, con una piccola differenza. I migliori tempi italiani, quando il Milan vinceva o lo faceva l’Inter, i calciatori erano un po’ più al top di quelli di oggi. Ma questo significa che gli allenatori hanno lavorato bene, hanno cambiato tatticamente. Oggi non ci sono squadre italiane che giocano con il catenaccio».

SULLE FINALISTE ITALIANE IN EUROPA –: «Sulla carta tutte e tre possono vincere, ma quella che avrà più possibilità probabilmente è la Roma, che ha uno specialista in panchina. Ma anche la Fiorentina può vincere. L’Inter non è favorita, ma lo vedo un vantaggio. Può scendere in campo sapendo di aver fatto bene tutta la stagione. Sono una squadra tatticamente messa bene, soprattutto in attacco con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Edin Dzeko, giocatori che possono fare male a tutti gli avversari».

