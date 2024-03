Sabatini aspetta Fagioli: «Da “sognando Modric” a talentuoso regista centrale». Le dichiarazioni del giornalista

Sandro Sabatini, sulle colonne di Tuttosport, ha parlato della situazione di Fagioli in casa Juve.

SABATINI – «Quel che faceva e come giocava l’anno scorso appartiene al passato. Non è un modo di dire. È stato squalificato un ragazzo. Tornerà un uomo. Esperienza, sensibilità e maturità. Gli hanno – giustamente – tolto alcuni mesi, gli hanno regalato qualcosa da far fruttare nei prossimi anni, anche in campo. Magari da talentuoso regista centrale, anziché periferico “sognando Modric”».

