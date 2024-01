Sabatini avvisa: «Stop Decreto Crescita un problema soprattutto per le big». Le dichiarazioni del dirigente della Salernitana

Walter Sabatini, a notizie.com, si è espresso così sull’abrogazione del Decreto Crescita. Avvisa la Juve e le big.

SABATINI – «Abolizione decreto crescita Una cosa che non aiuta, un po’ a tutti, anche e soprattutto perché il mercato ora riparte, ma più per le big che speravano di prendere giocatori dall’estero con un certo stipendio. Per noi cambia fino a un certo punto, sto ancora studiando la situazione, vedremo cosa fare».

