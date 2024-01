Bonucci, nuova destinazione in Serie A! TUTTI i dettagli sul futuro dell’ex capitano della Juventus

Sfumata l’ipotesi Roma, per Leonardo Bonucci torna di moda la destinazione Genoa in Serie A. Pazza idea del Grifone in caso di addio immediato di Dragusin.

L’ex Juve è diretto verso il Tottenham e, per sostituirlo, il club ligure potrebbe pensare all’ex capitano della Juve. A riferirlo è il Corriere della Sera.

