Pagliuca: «Calciopoli? Andava tutto a nostro sfavore, ci ha dato molto fastidio». Le parole dell’ex Inter

Intervistato sul canale YouTube di Nicolò Schira, l’ex Inter Gianluca Pagliuca è tornato anche sul caso Calciopoli.

CALCIOPOLI – «In quella stagione episodi sfavorevoli all’Inter? Diciamo a favore della Juventus perché la settimana prima ricordo il gol di Bianconi con l’Empoli, tre settimane prima contro l’Udinese invece il gol di Bierhoff e Ferrara che calcia fuori un pallone che praticamente toccava la rete e non hanno dato il gol. Ci son state delle cose che ovviamente ci hanno dato molto fastidio. Ovviamente qualcosa di strano è successo perché andava tutto a nostro sfavore, ma mai avrei pensato a una cosa come Calciopoli. Ormai è inutile parlarne perché nell’Albo d’oro c’è scritto ‘1998 scudetto Juventus’, quindi possiamo parlare finché vogliamo ma ormai non ci viene più restituito».

