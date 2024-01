Hojbjerg-Juve solo ad una condizione! Le ULTIME novità sul centrocampista del Tottenham per gennaio

Pierre-Emile Hojbjerg è uno dei nomi caldi per la Juve a gennaio. Come riferito da La Stampa, i bianconeri affonderanno il colpo solo in caso di apertura al prestito da parte del Tottenham.

Gli Spurs, per il momento, puntano alla cessione a titolo definitivo. La sua valutazione è di circa 25-30 milioni di euro.

