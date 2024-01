Arthur, il fisioterapista attacca: «Più facile alla Fiorentina che con chi gioca sempre in difesa». Le dichiarazioni sul centrocampista

Adrian Martinez Castro, fisioterapista di Arthur, al Corriere dello Sport attacca così la Juve.

FISIOTERAPISTA ARTHUR – «Fin da subito è stato una figura fondamentale, specie per il rapporto di fiducia che si è instaurato. Arthur aveva bisogno di due cose dopo le ultime esperienze, ovvero minuti e fiducia. Con lui gioca in un modo certamente migliore rispetto a quello di una squadra che gioca sempre in difesa. Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno mai dato continuità, ma con Italiano niente di tutto questo».

