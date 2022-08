L’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini commenta le operazioni di mercato messe a segno finora.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Walter Sabatini che ha elogiato i dirigenti della Roma. “Se fossi alla Roma, nei panni del bravissimo Tiago Pinto, direi che la squadra deve competere per entrare nelle prime quattro. Ed è implicito che chi lotta per i primi quattro posti può ritrovarsi a gareggiare per lo scudetto. All’Inter Mourinho ha vinto la Champions perché convinse Eto’o a spendersi come terzino nella notte di Barcellona”.

Paulo Dybala Roma

“Nessuno come Mou è capace di costruire una mentalità vincente, giorno dopo giorno, dettaglio dopo dettaglio. Forse ci sarà qualche scompenso, ma vedo giocatori bravi e disposti a correre, e Matic è un metronomo equilibratore. Pogba è il colpo più grande fatto finora, ma si è infortunato e il progetto della Juve si è incrinato. Pogba al Manchester United si è formato, è diventato adulto. Nella seconda volta alla Juve, da giocatore maturo, farà benissimo. Dybala è stata un’operazione magistrale della Roma. L’Inter con il ritorno di Lukaku ha ricostituito l’attacco dello scudetto e si è messa a posto. Metto il Milan in pole per lo Scudetto, perché ha creato i presupposti per rivincere. Maldini e Massara sono bravissimi“.

