Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di quello che è stato il calciomercato dell’Inter. Ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha voluto parlare del calciomercato dell’Inter.

LE PAROLE- «Sommer? Non può essere che se uno ha una clausola a sei milioni offri quattro per chiudere cinque. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno facendo ancora i salti mortali, per un mercato che Steven Zhang ha detto che deve di nuovo chiudere con un saldo più consistente. Non è stato fatto l’upgrade rispetto all’anno scorso».

L’articolo Sabatini: «Il calciomercato dell’Inter rispetto all’anno scorso…» proviene da Inter News 24.

