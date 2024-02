Sabatini: «Il vero problema di questo Milan è Maignan. Subisce sempre un gol per colpa sua». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Sabatini ha parlato a calciomercato.com analizzando la vittoria del Milan contro il Frosinone e criticando le ultime prestazioni di Maignan.

PAROLE – «Ma il problema del Milan, il più vero e inatteso, sinceramente anche abbastanza inspiegabile, si chiama Mike Maignan. A Udine era un’altra storia, d’accordo. Ma subisce ancora un paio di gol, e sempre almeno uno per colpa solo sua: una settimana fa era stato Zirkzee a trafiggerlo, stavolta allo stesse modo Mazzitelli. Così il Milan si ritrova a contare il terzo posto in classifica, appunto, in teorica corsa almeno per il secondo, ma al secondo attacco del campionato unisce l’11ma difesa per numero di gol subiti. L’Inter ne ha subiti 10, la Juventus 13, il Milan 27 in 23 giornate. Con questo dato, anche il terzo posto diventa un successo».

