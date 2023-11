Sandro Sabatini ha fatto il suo personale pronostico del match di Champions di domani tra Salisburgo ed Inter

In diretta su Radio Radio, Sandro Sabatini si proietta al match di Champions League di domani tra Salisburgo e Inter, facendo il suo pronostico sulla gara.

SALISBURGO INTER– «Le insidie ci sono, all’andata non era stata una partita tutta in discesa. Aveva regolato la partita soltanto alla fine. L’ Inter ha un’occasione molto propizia per chiudere il discorso e concentrarsi in campionato. Inzaghi farà un po’ di turnover, mettendo anche Bisseck in difesa. Diciamo che l’Inter è favorita ma non favoritissima».

L’articolo Sabatini: «Inter non favoritissima col Salisburgo, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG