Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini punta forte sui giallorossi per il prossimo campionato.

Sandro Sabatini a Radio Radio ha tessuto le lodi del mercato della Roma ma non solo. Il giornalista crede che Niccolò Zaniolo possa crescere parecchio rispetto alla passata stagione, ecco le sue parole: “La Roma parte tra le favorite, il mercato è da applausi”.

Andrea Belotti

“Poi se arriva anche Belotti, la squadra è competa. Zaniolo? Quest’anno ha qualche chilo in meno e l’anno scorso aveva nella testa la paura degli infortuni che gli erano capitati. Se resta alla Roma la squadra ne gioverà molto”. Le voci sull’ex capitano del granata vanno in una sola direzione: l’attaccante sarà da Mourinho non appena i giallorossi riusciranno a cedere anche solo in prestito Shomurodov.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG