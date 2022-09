Il giornalista Sandro Sabatini parla a Pressing su Mediaset, ecco le parole del giornalista sul gioco dell’Inter.

Sono queste le parole del giornalista Sandro Sabatini che ha parlato a Pressing su Mediaset dell’Inter e del suo gioco, ecco le parole: “Ho una teoria sull’Inter: gioca meglio con Dzeko che con Lukaku. Lukaku è una splendida operazione di calciomercato, basta fare due conti. Se Dzeko sta bene, e nel girone d’andata è stato benissimo, è uno che ti fa giocare bene tutta la squadra.“

Romelu Lukaku

Conclude così il famoso giornalista: “L’impressione è che Lukaku ha avuto una fiammata durata un anno ma non possiamo ignorare l’annata che ha avuto al Chelsea e l’impressione nelle prime 3 partite. Se sono tutte e due in forma, non tolgo mai Dzeko. E se nel derby giocasse Correa, per me Inzaghi sbaglia.” Insomma vedremo chi sceglierà Inzaghi in vista del derby.

