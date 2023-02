Sono queste le parole del giornalista Sandro Sabatini sull’Inter, ecco cosa dice a Radio Sportiva sui nerazzurri.

Ecco le parole di Sandro Sabatini, il giornalista parla così a Radio Sportiva sull’Inter: “L’Inter se non passa è molto colpevole, perché è molto superiore al Porto. Anche come organico, vedi l’espulsione di Otavio. Deve stare solo attenta a una cosa: a lungo andare i litigi in campo non sono belli, quindi sarà bene che Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio portino la squadra a cena a mangiare una bella pizza e dicano ai ragazzi di smetterla. Non sono casuali, sono significativi di uno spogliatoio che evidentemente non è tutto rose e fiori“.

Conclude così: “Avevo visto Edin Dzeko molto stanco, con Romelu Lukaku che con l’Udinese aveva dato segnali. Avrei fatto giocare titolare Lukaku e Dzeko a partita in corso, adesso aggiorno: Dzeko lo continuo a vedere stanco, come l’anno scorso, ma Lukaku è in crescita a livello fisico, mentale e atletico. Quindi vedo Lukaku titolare, ma non è scontato che sia sempre con Lautaro Martinez: giocheranno quelli più in forma“.

