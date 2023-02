Sono queste le parole di Demetrio Albertini, ecco cosa dice l’ex rossonero a Fondazione Milan, analizza così la situazione.

Ecco le parole di Demetrio Albertini, parla così a Fondazione Milan del momento dei rossoneri, così le parole riportate da MilanNews.it: “Oggettivamente non posso paragonare il cambio di modulo o meno. Quando ho parlato di sentimento ho parlato di interpretazione, io ho visto tre partite dal vivo, contro la Roma e i derby, e oggettivamente avevo visto un Milan spento. Invece in Champions ho visto un Milan ritrovato con quel sentimento giusto che ci ha fatto gioire in questi ultimi mesi”.

Conclude così: “Ce ne sono tanti vicini a loro che possono dare consigli. Sarà una partita diversa da quella vista a San Siro. Si presuppone che in casa il Tottenham giocherà diversamente. Sappiamo com’è il calcio inglese; molto veloce e dinamico, con grande entusiasmo. Il Milan dovrà fare una partita non solo di attesa ma di controllo”.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG