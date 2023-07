Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto sulle frequenze di Radio Radio: le dichiarazioni sull’affare Lukaku e il trasferimento saltato all’Inter

Sabatini si è espresso così sul capitolo Lukaku e sul mancato ritorno all’Inter:

«Narrazione sbagliata che somiglia tanto a quella di Dybala l’anno scorso. Ho tentato di dirlo. L’Inter non aveva né l’accordo col Chelsea né col giocatore. L’Inter era disposta a pareggiare l’offerta della Juventus, ma il Chelsea non aveva l’accordo con due squadre. I Blues hanno l’accordo con la Juventus. È dal dopo la finale di Champions League che si ipotizza questo ritorno. L’Inter non aveva l’accordo col Chelsea. Nessuna risposta al telefono? Ci credo poco, non rispondeva al telefono perché già avrebbe detto che andava da un’altra parte».

L’articolo Sabatini: «Lukaku, narrazione come Dybala. Non rispondeva al telefono? Ci credo poco» proviene da Inter News 24.

