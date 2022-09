Sabatini: «Milan forte in Italia ma non è ancora una formazione europea…». Le parole del giornalista

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Mediaset ha parlato del Milan dopo il pareggio in Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«Milan squadra italiana più europea È dura al momento confermare questa impressione con i risultati. Può essere europea all’interno del nostro campionato, ma quando gioca in Europa non ancora. Dà l’impressione di poter ancora crescere e di avere margini di miglioramento. Ci sono errori di esperienza, sono piccoli episodi in un contesto che dimostrano che il Milan può ancora crescere»

