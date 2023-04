Walter Sabatini ha parlato sul canale social backtothefootballtv riguardo al momento del calcio italiano. Le sue dichiarazioni

Walter Sabatini ha parlato sul canale social backtothefootballtv riguardo al momento del calcio italiano. Le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo della Salernitana.

STATO DEL CALCIO ITALIANO – «Meraviglioso. Intanto il calcio è meraviglioso, sempre. Il calcio italiano poi è in un momento particolarmente felice, come dimostrano le nostre sei squadre ai quarti di finale di Champions ed Europa League; un risultato rilevante e non casuale. A dispetto di quello che dicono in molti, guardando sempre alla Premier inglese, la Serie A è il campionato più evoluto, con i migliori tecnici e tanti grandi giocatori».

The post Sabatini: «Momento felice per il calcio italiano» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG