Walter Sabatini ha parlato del confronto tra Napoli e Inter, che ha visto gli azzurri vincere 3-1: l’analisi

A Radio CRC durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’, Walter Sabatini dice la sua sul match tra Napoli ed Inter che ha visto trionfare i partenopei di Spalletti:

NAPOLI INTER– «Dopo aver vinto il campionato, offrire una prestazione come quella di ieri del Napoli all’Inter è una magia. Il Napoli ieri ha rivendicato una situazione che si è compromessa in Champions. Il Napoli era motivato, ha voluto dimostrare che in finale di Champions poteva esserci»

L’articolo Sabatini: «Napoli-Inter? Gli azzurri hanno dimostrato una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG