Sandro Sabatini ha così commentato a Calciomercato.com il momento che Rafael Leao sta attraversando al Milan

Le parole di Sandro Sabatini a Calciomercato.com sul momento che Rafael Leao sta attraversando al Milan:

LE PAROLE – «Ha giocato Leao, ha segnato Leao, ha sbagliato Leao. Ha fatto tante cose, poche giuste e molte sbagliate. I tifosi non gliele perdonano, lo hanno messo nel mirino. Non una situazione facile da gestire: né per Pioli né per Ibra, che quando viene inquadrato in tribuna, assorto nei suoi pensieri, non si capisce se è fiducioso o preoccupato. Non si capisce neanche per il Milan, quale sia lo stato d’animo giusto. Ma l’impressione è che si possa solo migliorare. Anche perché peggiorare, scusate la battuta, non è facile»

The post Sabatini preoccupato: «Così non è facile gestire Leao, situazione difficile per Pioli» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG