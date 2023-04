Walter Sabatini svela il retroscena: uno juventino era ad un passo dalla Roma per volere del dirigente, ma poi…

Walter Sabatini svela un retroscena: Juan Cuadrado era a un passo dalla Roma. Le parole sull’esterno della Juve a Back to the Football TV.

LE PAROLE – «Fummo molto vicini a prendere Cuadrado, per lui avevo un accordo con la famiglia Pozzo, era tutto delineato per chiudere l’operazione. Poi ci fu una non completa adesione del tecnico a questo acquisto e dovetti rinunciare».

