Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, ha parlato a calciomercato.it circa un eventuale ritorno di Francesco Totti in giallorosso.

PAROLE – «É sicuramente un riferimento per la Roma, ma deve avere un ruolo operativo, non per fare il soprammobile. Deve fare una sorta di direttore sportivo, anche se c’è Tiago Pinto che è molto migliorato. Lo vedrei molto bene, magari con un ruolo consultivo per tutti. Non conosci i Fredikin perché non parlano mai, ma conoscono Totti e mi sembra abbiano le idee chiare. Scudetto? L’Inter ha una rosa profondissima e di grande qualità, Inzaghi ha trovato l’attitudine utile ad allenare i campioni. Non perde mai le distanze questa squadra, sono sempre in un fazzoletto, ha calciatori forti che colpiscono a morte. Vedo l’Inter favorita su tutte. Inzaghi cresciuto a dismisura».

