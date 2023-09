Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in casa contro il Cittadella

PAROLE – «Giusto che fischino, se non vinci devono avere la possibilità di farlo. La pressione si sente, ripeto, ci sarà da lavorare sulla testa e capire che si gioca davanti a tanta gente a Marassi e che dobbiamo dar loro soddisfazioni. Abituiamoci e velocemente, lo stadio è questo e non possiamo deluderli tutte le volte. Purtroppo quando giochiamo in casa c’è tanta pressione, qualche scoria dell’anno passato, e alla prima difficoltà non riusciamo ad andare avanti, mettiamo giù la testa e non vogliamo più la palla. Manca personalità, ma ho dei ragazzi giovani che devono essere sostenuti anche se il pubblico merita di vedere delle partite vinte. Volevamo fare un secondo tempo diverso ma alla prima occasione abbiamo preso gol ed è stato tutto molto più difficile. Come uscire da questo momento? Lavorando tanto sulla testa, sapendo che le difficoltà ci saranno perché si indossa un maglia gloriosa. Può capitare di andare sotto ma bisogna continuare a giocare e fare le cose provate in allenamento. Invece si ha del timore e si gioca in modo confusionario, ma siamo qua per lavorare e abbiamo un gruppo che vuole migliorare».

