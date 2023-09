Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro l’Union Berlino

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro l’Union Berlino.

PAROLE – «L’obiettivo è superare la fase a gironi, poi arrivare ai quarti… e competere fino alla fine. Possiamo dire senza troppa pressione che vogliamo essere tra le prime quattro, è un obiettivo che possiamo raggiungere. City favorito? Ha una rosa che gli ha permesso di vincere l’anno scorso e che non è cambiata molto. Ma la Champions League, nella fase finale, riserva sempre delle sorprese. Noi non abbiamo mai pensato di essere favoriti, così come non lo farà il City. Ma loro sono gli attuali campioni. Nuovo Real? Siamo preparati come la scorsa stagione. I nuovi acquisti contribuiscono molto, come Fran García o Joselu. E ovviamente Bellingham».

