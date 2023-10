Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato negli studi di Pressing delle recenti difficoltà avute dall’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic

LE PAROLE – «E’ una squadra che comunque sta migliorando di partita in partita, sia nei singoli che nel collettivo. C’è una difesa molto solida, ma manca il centrocampo di qualità ed è evidente. Cerca di ovviare con le vecchie caratteristiche del calcio, ci prova col cuore e la voglia di vincere. Un conto poi è se giochi in casa dell’Atalanta e un conto se giochi in casa col Verona. Il valore dei giocatori sta creando delle difficoltà di gerarchie in attacco, dove c’è un non detto sul valore di Vlahovic. Se fai l’allenatore della Juve, Vlahovic domenica a Firenze viene dopo Kean, Chiesa e Milik perché è in palese difficoltà. E non è che non riceve i palloni, i palloni li riceve».

