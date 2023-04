Saccani sicuro: «Avrei annullato il gol di Milinkovic-Savic ». L’ex fischietto si esprime sul controverso episodio da moviola

Non si placano i dubbi e le polemiche dopo Lazio Juve e il primo gol dei biancocelesti segnato da Milinkovic-Savic dopo una spinta su Alex Sandro non considerata da fallo per l’arbitro Di Bello.

L’ex fischietto Saccani, alla Domenica Sportiva, ha detto la sua sul controverso episodio da moviola.

GOL MILINKOVIC-SAVIC – «Forse una review sarebbe stata opportuna. Vedendo queste immagini io avrei annullato il gol».

