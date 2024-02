Sacchetti (vice Piovani): «Il Milan ha meritato la vittoria, obiettivo 5° posto». Le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo Femminile

Il vice allenatore del Sassuolo Femminile Sacchetti ha parlato ai giornalisti dopo il match di Coppa Italia contro il Milan Women. Tutte le dichiarazioni raccolte da Milannews24.

PAROLE – «Quello della sfida di campionato era un risultato un po’ troppo severo per noi. Il Milan aveva concretizzato tutte le occasioni, invece oggi è una vittoria più meritata per il Milan. Il gol all’inizio ci ha tagliato un po’ le gambe ma è stata una partita diversa. Ci serve far tesoro degli errori commessi. Il Milan sta bene è in salute e ha giocatrici importanti. Quella di campionato varrà molto per la stagione e sarà una partita diversa».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è fare il massimo per lo scudetto, dobbiamo cercare di far vedere il nostro gioco, rispettare le avversarie ma non temerle».

SULLA PROSSIMA SFIDA – «Abbiamo messo la formazione migliore dal punto di vista fisico. Ci sono delle giocatrici subentrate che hanno molta qualità. Ma anche il Milan ha fatto riposare diverse calciatrici».

