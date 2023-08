A La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così la nuova Juve di Allegri.

SACCHI – «Quale Juventus sta nascendo? Direi una squadra fisica, muscolare, potente. Guardo i nomi nella casella degli acquisti e in quella dei possibili arrivi e trovo questa linea comune: Gatti, Bremer e Danilo in difesa sono delle montagne, Rabiot, Pogba (se recupera), lo stesso Locatelli, il giovane Weah e Kostic mi sembrano elementi che puntano molto sull’aspetto atletico e là davanti adesso Allegri vorrebbe un giocatore come Lukaku sacrificando Vlahovic. Tutto mi lascia pensare che l’allenatore non abbia intenzione di cambiare le sue idee di calcio: Allegri è un bravissimo tattico e quasi certamente continuerà su questa strada».

