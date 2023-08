Danilo omaggia Buffon, il messaggio dell’attuale capitano: «Grazie per avermi insegnato cos’è la Juventus» – FOTO

Da capitano a capitano. Danilo, su Instagram, omaggia così Buffon dopo il ritiro dell’ex Juve:

DANILO – Sono felice di aver avuto l’opportunità di vivere e imparare da te ogni giorno. Nessun altro atleta ha suscitato la mia ammirazione come te, mio caro amico Gigi! Grazie per tutti i momenti, grazie per avermi insegnato cos’è la Juventus, grazie per essere un’ispirazione ogni giorno! Il più grande di sempre! Ti voglio bene Gigione.

