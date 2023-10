Sacchi: «Milan più forte della Juve. So già che Allegri difenderà con 10-11 giocatori». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in avvicinamento alla gara tra i rossoneri e la Juventus.

MILAN-JUVE – «Il Milan è più forte, molto nella partita dipenderà dai rossoneri. Se è un collettivo deve giocare da collettivo: in quel caso metterà in difficoltà la Juventus, perché sappiamo che la Juventus non riuscirà a giocare da collettivo. Difenderà con 10-11 giocatori e farà ripartenze, bene come sa. La Juventus aspetta un tuo errore per ripartire e vuole sfruttare angoli e punizioni: è una squadra concreta come quelle di Allegri. Se il Milan fa come lei e gioca sulle individualità, può perdere. Non dimentichiamo che la Juve ha speso più di tutti per gli acquisti, ha una squadra forte. Poi saranno importanti le marcature preventive… e avere un giocatore-frangiflutti che eviti di subire 7-8 contropiede come contro l’Inter».

The post Sacchi: «Milan più forte della Juve. So già che Allegri difenderà con 10-11 giocatori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG