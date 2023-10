Incidente Alexander-Arnold. Dall’Inghilterra: «È vivo per miracolo». Grande paura per l’esterno del Liverpool

Tanta paura per Alexander Arnold: l’esterno del Liverpool è stato vittima di un incidente potenzialmente mortifero. È «vivo per miracolo», scrivono in Inghilterra. Un traliccio dell’alta tensione, riporta il The Sun, è stato abbattuto da una forte tempesta a Knutsford, nel Cheshire: il calciatore, in automobile, sarebbe riuscito a scansarlo evitando l’impatto.

Il traliccio alto 14 metri e del peso di mezza tonnellata ha sfiorato la Range Rover di Alexander-Arnold, che ha sterzato e si è scontrato con una Bmw. Il cavo elettrico ha colpito l’auto, senza provocare danni. Ma il 25enne nazionale inglese, secondo i soccorritori, era in stato di choc.

