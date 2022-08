L’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport dei singoli giocatori del Milan.

Queste le parole di Arrigo Sacchi intervistato alla Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Milan, soprattutto nei singoli, ecco le parole: “Sfida difficile per i trequartisti del Milan. L’Atalanta raddoppia e triplica le marcature. Non è semplice giocare in simili condizioni, ci sono pochi spazi. Diaz aveva fatto bene all’esordio contro l’Udinese, mentre contro l’Atalanta ha faticato parecchio. Leao si è visto poco, a me sembra che a volte sia svogliato: bisogna lavorare sull’aspetto psicologico perché possa rendere al massimo.“

Rafael Leao

Parlando di Bennacer: “A parte il gol, davvero bello per il modo in cui ha preparato il tiro e per la precisione, mi è piaciuto per come ha diretto le operazioni in mezzo al campo. Sempre pronto al pressing e ad accorciare la squadra. Bravo anche a far girare il pallone velocemente. La rapidità di tocco è fondamentale nel calcio moderno.” Conclude così.

