Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli. Le dichiarazioni del giocatore rossonero

Alexis Saelemaekers a DAZN dopo Napoli Milan.

INDICA LO SCUDETTO – In questi ultimi mesi la gente ha dimenticato chi eravamo, forse perché i risultati non erano buoni. Abbiamo fatto vedere che siamo ancora noi i Campioni d’Italia e lo saremo fino alla fine di quest’anno.

MESSAGGIO PER LA CHAMPIONS – Era importante per noi iniziare queste sfide con una vittoria. Oggi abbiamo fatto un lavoro ma inizierà la prossima partita.

FAVORITA – Oggi per noi era importante per prendere fiducia ma le notti di Champions sono speciali. Dobbiamo dimenticarci di questo risultato e lavoreremo tanto per questa partita.

PRIMO GOL CON QUESTO SLALOM – Prima volta, in allenamento solo.

The post Saelemaekers a Dazn: «La gente ha dimenticato chi eravamo. Abbiamo fatto vedere che siamo noi i Campioni d’Italia» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG