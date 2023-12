Tra i giocatori che hanno lasciato il calciomercato Milan c’è Saelemaekers. In tal senso il Bologna ha le idee chiare sul riscatto

Resta a Bologna Tra i giocatori che hanno lasciato il calciomercato Milan c’è Saelemaekers. In tal senso il club rossoblù ha le idee chiare sul riscatto:

Come riportato da Calciomercato.com il belga si è rilanciato con Thiago Motta e vedrebbe di buon grado la conferma in Emilia. I rossoblù non chiudono a questo scenario e avvicinandosi alla fine della stagione Sartori prenderà in mano il dossier. Non è da escludere tuttavia che il Bologna possa provare a trattare con il Milan per abbassare la cifra per l’acquisto a titolo definitivo.

The post Saelemaekers Milan: il Bologna ha le idee chiare sul riscatto, lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG