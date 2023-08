Calciomercato Milan, in uscita c’è anche Alexis Saelemaekers: i rossoneri chiedono 15 milioni di euro per il belga

Come riportato in giornata da TMW, anche Alexis Saelemaekers è in uscita nel calciomercato Milan.

Sul calciatore ci sono Villarreal e Betis Siviglia: i rossoneri chiedono 15 milioni di euro.

